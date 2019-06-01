После появления первого льда по Южной Эстонии прокатилась волна автомобильных аварий

На скользких после ледяного дождя дорогах в Южной Эстонии во вторник утром произошло более 20 автомобильных аварий.

Фото: mnt.ee

ДТА из-за плохих погодных условий начали происходить с половины шестого утра, сообщила Лыунаская префектура.

В общей сложности зарегистрировано более 20 аварий, большая часть из которых произошли в утренний час пик, к обеду ситуация стала более спокойной. В основном речь идет о вылетевших с дороги автомобилях и наездах сзади.

В двух ДТП не обошлось без пострадавших: в больницу попали 40-летняя пассажирка вылетевшего с дороги и несколько раз перевернувшегося BMW в Тартумаа, а также 42-летняя женщина, которая вылетела с дороги на Renault Megane в Вильяндиской волости.

Полиция направила на дороги усиленные патрули, которые помогали попавшим в аварии и регулировали движение.

У большинства попавших в ДТП автомобилей были зимние шины, но водители не успели приспособиться к быстро изменившимся дорожным условиям, выбирая неправильную скорость движения и не поддерживая безопасную дистанцию.

Полиция напоминает, что температура воздуха существенно колеблется в течение суток, а вместе с ней и дорожные условия. Особую осторожность следует проявлять на мостах и виадуках, где опасность обледенения дорожного покрытия выше. Если водители не успели установить зимние шины, это следует сделать при первой возможности, тем более что с 1 декабря использование зимних шин является обязательным.

Источниик: rus.err.ee