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События / Конвейер новостейВ волости Тойла обнаружен труп 56-летнего мужчины

Дата публикации: Вчера, 10:46 Просмотрено: 156

В понедельник в частном доме на улице Сюгисе в Кохтла-Нымме было обнаружено тело 56-летнего мужчины без признаков насилия.

В волости Тойла обнаружен труп 56-летнего мужчины
Иллюстративное фото.

Причину смерти установит судмедэксперт, сообщила в среду Идаская префектура.

Несмотря на то, что на теле не было следов насилия, прокуратура возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Источник: rus.err.ee

 

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