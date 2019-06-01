В волости Тойла обнаружен труп 56-летнего мужчины

События / Конвейер новостейВ волости Тойла обнаружен труп 56-летнего мужчины
Дата публикации: Вчера, 10:46 Просмотрено: 156
В понедельник в частном доме на улице Сюгисе в Кохтла-Нымме было обнаружено тело 56-летнего мужчины без признаков насилия.
Иллюстративное фото.
Причину смерти установит судмедэксперт, сообщила в среду Идаская префектура.
Несмотря на то, что на теле не было следов насилия, прокуратура возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
Источник: rus.err.ee