Через счета российского олигарха Абызова в Swedbank прошло 860 млн долларов

Российский олигарх и бывший министр Михаил Абызов, арестованный в России весной этого года, в течение короткого времени открыл в Swedbank 70 связанных с ним офшорных счетов, через которые прошло 860 млн долларов.

Михаил Абызов был арестован российским судом весной 2019 года. Автор: Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

С указанных счетов было совершено платежей на общую сумму 770 млн долларов, а количество переводов превысило 3300, сообщило в среду издание Postimees со ссылкой на проведенное по заказу Swedbank внутреннее расследование норвежского эксперта по борьбе с отмыванием денег Эрлинга Гримстада.

Эксперт пришел к выводу, что банк скрывал от российских властей и налогового органа информацию о фактических владельцах иностранных предприятий, относящихся к т.н. клиентам из числа нерезидентов с высоким уровнем риска (HRNR), в том числе о бывшем российском министре Михаиле Абызове, подозреваемом в крупном мошенничестве, отмывании денег и создании организованной преступной группировки.

"Несколько сотрудников [Swedbank Eesti], включая менеджеров по работе с клиентами, членов комитета по принятию клиентов с высоким уровнем риска и членов правления, приняли решение принять в клиенты банка лиц из числа HRNR, хотя они не отвечали элементарным требованиям принципа "знай своего клиента". Часть таких клиентов защищали от российских властей, включая налоговый орган, - говорится в отчете, выводы которого его автор рекомендовал передать следственным органам Эстонии и Швеции. - Указанные работники согласились скрывать конечных выгодоприобретателей [предприятий] при их регистрации в банке, что создало риск неустановления личности подсанкционных лиц".

Эстонская прокуратура подтвердила, что с декабря прошлого года, когда был закончен данный отчет, каких-либо заявлений о возможном преступлении в нее не поступало. Swedbank Eesti отказался отвечать на любые вопросы, сославшись на незаконченные производства в Эстонии и Швеции.

Менеджером по работе с клиентами Swedbank, занимавшимся делами Абызова, был Алексей Аверсон, в деятельности которого в отчете эксперта усматриваются признаки возможного нарушения закона. Сам Аверсон эти подозрения полностью отрицает.

Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра Российской Федерации по координации деятельности "Открытого правительства". До работы в правительстве возглавлял совет директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в ее состав крупнейшей инжиниринговой компании России ОАО "Группа Е4". В марте 2019 года был арестован российским судом по обвинению в хищении и выводе за рубеж 4 млрд рублей. С тех пор содержится в следственном изоляторе "Лефортово".

BNS