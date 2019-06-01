Какое наказание ждёт того, кто воспользуется удостоверением личности другого человека или подделает своё?

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Уголовный кодекс различает подделку удостоверения личности и использование чужого удостоверения личности, то есть злоупотребление удостоверением личности. Оба преступления относятся к разряду уголовных, подделка может привести к финансовому наказанию или тюремному заключению на срок до трех лет, а за злоупотребление удостоверением личности предусмотрено только денежное наказание.

Иллюстративное фото. Автор: dv.ee

В 90-х годах подделка удостоверений личности была довольно популярна среди молодежи, поскольку она позволяла им покупать алкоголь и ходить в ночной клуб. В наше время подделка удостоверений личности встречается реже, а чаще имеют место злоупотребления удостоверениями личности, то есть использование удостоверений личности чужого лица. И подделка, и злоупотребления использовались на протяжении многих лет для совершения различных видов мошенничества.

В глазах закона подделка документа наказывается гораздо строже, чем использование документа другого человека. Если за использование документа другого лица предусмотрен денежный штраф в размере до 500 единиц дневного дохода, то за фальсификацию можно назначить денежное наказание или лишение свободы на срок до 3 лет.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Морриса Лаанемяэ, цель, с которой удостоверение личности было подделано или неправомерно использовалось, не имеет решающего значения. «Наказуемым является как подделка удостоверения личности, так и использование поддельного удостоверения, но с учётом того, что современный паспорт, водительские права и ИД-карту подделать очень сложно, подобных преступлений стало гораздо меньше по сравнению с прошлым. Зато всё чаще происходят злоупотребления с документами других лиц, т.е. попытки воспользоваться удостоверением личности другого человека. Проще говоря, различие между фальсификацией и злоупотреблением заключается в том, что в случае подделки данные важного личного документа изменяются, а злоупотребление означает использование важного документа другого лица.

В то же время, в глазах закона не имеет особого значения цель, с которой подделали или неправомерно воспользовались удостоверяющим личность документом, наказание не зависит напрямую от мотива содеянного», - добавил Лаанемяэ.

Согласно статистике преступности в 2018 году было зарегистрировано 12 случаев подделки важного личного документа (Ст. 347 Уголовного кодекса), 49 случаев приобретения, использования или передачи в пользование подделанных важных личных документов, (Ст. 348 Уголовного кодекса) и 109 случаев злоупотребления важным личным документом (Ст. 349 Уголовного кодекса).

По информации Eesti Õigusbüroo