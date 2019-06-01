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События / Конвейер новостейВ Нарве отец швырнул четырехлетнего сына об стену

Дата публикации: Вчера, 17:20 Просмотрено: 143

Нарвская полиция накануне возбудила уголовное дело, в котором молодого отца подозревают в насилии над собственным ребенком.

В Нарве отец швырнул четырехлетнего сына об стену
Иллюстративное фото.

По сообщению Идаской префектуры, 18 ноября было возбуждено уголовное дело на основании заявления о том, что в квартире одного из домов на улице Пушкина 32-летний мужчина толкнул об стену своего 4-летнего сына.

В результате инцидента мальчик получил травмы.

Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Источник: rus.err.ee

 

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