Бронепоезд Wabadus начал турне по Ида-Вирумаа

Бронепоезд Wabadus, построенный к столетию Эстонии год назад, начал свое турне по Ида-Вирумаа.

Фото: ERR

В течение месяца эта уникальная передвижная железнодорожная выставка сделает четыре остановки на Северо-Востоке - в Кивиыли, Йыхви, Вайвара и Нарве, где и закончит круговое путешествие по Эстонии, передает "Актуальная камера".

Как показала первая остановка в Кивиыли, жители Ида-Вирумаа активно интересуются историей своей страны. За время передвижения бронепоезда по Эстонии, его посетили почти сто тысяч человек.

Источник: rus.err.ee