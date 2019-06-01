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События / Конвейер новостейБронепоезд Wabadus начал турне по Ида-Вирумаа

Дата публикации: Вчера, 10:26 Просмотрено: 114

Бронепоезд Wabadus, построенный к столетию Эстонии год назад, начал свое турне по Ида-Вирумаа.

Бронепоезд Wabadus начал турне по Ида-Вирумаа
Фото: ERR

В течение месяца эта уникальная передвижная железнодорожная выставка сделает четыре остановки на Северо-Востоке - в Кивиыли, Йыхви, Вайвара и Нарве, где и закончит круговое путешествие по Эстонии, передает "Актуальная камера".

Как показала первая остановка в Кивиыли, жители Ида-Вирумаа активно интересуются историей своей страны. За время передвижения бронепоезда по Эстонии, его посетили почти сто тысяч человек.

Источник: rus.err.ee

 

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