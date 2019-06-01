Победитель конкурса коротких фильмов #EUandME Влад Муко посетит фестиваль KinoFF в родной для себя Нарве

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16 ноября открытие фестиваля KinoFF в нарвском кинотеатре Apollo посетит кинорежиссер Влад Муко, который сам родом из Нарвы.

Влад Муко на фестивале Tartuff этого года (фото Таави Муйде).

Короткометражный фильм Влада “Стрижка мечты” был назван лучшим в категории предпринимательства конкурса молодых кинодеятелей кампании #EUandME. Молодой кинодеятель расскажет гостям фестиваля о создании фильма и об участии в конкурсе фильмов.

В рамках кинофестиваля KinoFF гостем фестиваля станет родившийся в Эстонии кинорежиссер Влад Муко, чей короткометражный фильм “Стрижка мечты” был назван лучшим в категории предпринимательства конкурса молодых кинодеятелей кампании #EUandME. 27-летний молодой человек родился в Нарве, учился в Балтийской Кино- и Медиашколе, а сегодня он работает в кинобизнесе Лондона. «Главный герой фильма — это парикмахер средних лет, чей сын побуждает его начать свое дело. Основание своего предприятие может быть рискованным, но своим фильмом я хотел показать положительные стороны работы на себя», - сказал Муко.

По словам продюсера KinoFF Дарьи Саар, короткие фильма будут показываться перед сеансами основной программы KinoFF вместо обычных рекламных пауз. «Мы хотим предложить своим гостям качественный киноопыт, и темы короткометражных фильмов дают почву для размышления о важных вопросах сегодняшней Европы — таких как свобода слова и права человека. В фокусе внимания многих фильмов находится тема важности близких и семейных отношений, и эти темы являются центральными и для основной программы KinoFF», - сказала Саар.

По словам руководителя эстонского представительства Европейской Комиссии Кейт Касеметс, короткометражные фильмы уже показали на фестивале Tartuff этого года и отзывы зрителей были положительными. Интерес Европейской Комиссии к сотрудничеству с KinoFF продиктован в том числе и желанием поддержать европейское киноискусство. «Киноискусство чрезвычайно важно как для сохранения национального культурного наследия, так и для его воссоздания, что является одним из приоритетов Европейского Союза. Такие мероприятия как KinoFF дают возможность творческим деятелям Европы достигать широкой публики», - добавил Касеметс.

15-17 ноября в нарвском кинотеатре Apollo и 22-24 ноября в Культурном центре Кохтла-Ярве во время KinoFF – кинофестиваля-спутника Фестиваля темных ночей PÖFF — перед сеансами будут демонстрироваться короткометражные фильмы, созданные в рамках информационной кампании #EuandME, запущенной Европейской Комиссией. Европейские режиссеры и молодые кинодеятели в этих работах касаются различных тем — от прав человека до свободы предпринимательства и слова.

По информации Европейской Комиссии



