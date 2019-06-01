На KinoFF будут представлены лучшие фильмы «Кинотавра – 2019»

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В программу фестиваля KinoFF, впервые проводимого в Ида-Вирумаа, вошли семь фильмов, из них шесть были представлены в этом году на Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.

В их числе фильм-побе­дитель «Кинотавра» - криминальная драма режиссера Бориса Акопова; признанная лучшим дебютом комедия «Давай разведемся!» Анны Пармас и православный хоррор Валерии Гай Германики «Мысленный волк».

В фестивальной программе KinoFF этого года представлены лучшие фильмы «Кинотавра – 2019». Все они очень разные по своему жанру, однако одинаково интересные с точки зрения творчества создавших их режиссеров. Открытие этого года, режиссер фильма «Бык» Борис Акопов, и хорошо знакомая публике Валерия Гай Германика – у каждого из них свой взгляд на вещи, а значит, и у фильмов, представленных в фестивальной программе, – свой характер.

Все показы завершатся обсуждениями с участием авторов фильмов. Помимо киносеансов состоятся семинары и лекции на тему кино. По итогам народного голосования будет вручен “Приз зрительских симпатий”, и лучший фильм выберет специальное жюри, в состав которого войдут кинокритики портала rus.delfi.ee.

Фестиваль KinoFF пройдет в Нарве с 15 по 17 ноября и в Кохтла-Ярве с 22 по 24 ноября. Организаторами выступают кинофестиваль “Темные ночи” (PÖFF) и русский Delfi. KinoFF проходит при финансовой поддержке городских властей Нарвы и Кохтла-Ярве. Генеральный партнер – кинотеатр Apollo. Помощь в проведении фестиваля оказывает творческий инкубатор OBJEKT.

Наша справка: Eleon Green OÜ (прежнее имя - Kindel Vara) является основанным в 2008 году эстонским предприятием, которое развивает Айдуский ветряной парк.

Дарья Саар, генеральный продюсер KinoFF





Фестиваль KinoFF

Narva Astri Apollo kino

Основная программа:

• 15 ноября, 18.00.

«Керосин», режиссер Юсуп Разыков, Россия, 2019.

• 15 ноября, 20.10.

«Большая поэзия», режиссер Александр Лунгин, Россия, 2019.

• 16 ноября, 15.30.

«Бык», режиссер Борис Акопов, 2019.

• 16 ноября, 19.00.

«Давай разведемся!», режиссер Анна Пармас, Россия, 2019.

• 17 ноября, 15.00.

«Давай разведемся!», режиссер Анна Пармас, Россия, 2019.

• 17 ноября, 17.30.

«Гроза», режиссер Григорий Константинопольский, Россия, 2019.

• 17 ноября, 20.00.

«Мысленный волк», режиссер Валерия Гай-Германика, Россия, 2019.

Спецпрограмма:

• 15 ноября, 17.30

«Любила», режиссер Наталья Мачинене (Эстония).

Детские фильмы:

• 16 ноября, 13.00.

«Мой дедушка пришелец», режиссер Марина Андреэ Скоп, Дразен Зарковиц, Хорватия, Люксембург, 2019.

• 17 ноября, 13.00.

«Бобот», режиссер Максим Ксёнда, Украина, 2019.

Билеты на сайте фестиваля www.poff.ee и портале www.piletilevi.ee, а также в инфопункте в торговом центре Astri в Нарве.

Показы фильмов основной программы пройдут на русском языке с эстонскими субтитрами.



