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События / Конвейер новостей14 ноября RusDelfi проведет в Нарве встречу со своими читателями

Дата публикации: Сегодня, 10:24 Просмотрено: 109

В четверг 14 ноября журналисты и редакторы RusDelfi в Нарвском колледже проведут встречу со своими читателями. Начало встречи в 18.00.

14 ноября RusDelfi проведет в Нарве встречу со своими читателями
Delfi logo. Foto: Rauno Volmar

Во встрече примут участие главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков, редактор сайта Bublik.ee Алина Захарова, корреспонденты RusDelfi Виталий Бесчастный и Роман Старапопов. Во время часовой беседы у читателей будет возможность поделиться своими проблемами и радостными событиями с журналистами, обсудить темы и статьи, которые публикуются на сайте RusDelfi, а также подкрепиться горячим чаем и легкими закусками.

Для участия во встрече необходима регистрация



 

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