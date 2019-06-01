В Таллиннском зоопарке умерла львица Ксюша

События / Конвейер новостейВ Таллиннском зоопарке умерла львица Ксюша
Дата публикации: Сегодня, 15:55 Просмотрено: 107
В Таллиннском зоопарке 10 ноября из-за болезни умерла 14-летняя львица по кличке Xylitol.
Операция львицы в Таллиннском зоопарке в апреле 2019 года. Автор: Таллиннский зоопарк
Ранее львице, которую ласково называли Ксюша, диагностировали хроническое воспаление эндометрия - внутренней слизистой оболочки тела матки, после чего 30 апреля животное было прооперировано, передает Õhtuleht.
После операции львица постоянно находилась под присмотром врачей, однако 10 ноября она все же умерла.
В дикой природе львы живут от 10 до 14 лет.
Источник: rus.err.ee