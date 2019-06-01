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События / Конвейер новостейВ Таллиннском зоопарке умерла львица Ксюша

Дата публикации: Сегодня, 15:55 Просмотрено: 107

В Таллиннском зоопарке 10 ноября из-за болезни умерла 14-летняя львица по кличке Xylitol.

В Таллиннском зоопарке умерла львица Ксюша

Операция львицы в Таллиннском зоопарке в апреле 2019 года. Автор: Таллиннский зоопарк

Ранее львице, которую ласково называли Ксюша, диагностировали хроническое воспаление эндометрия - внутренней слизистой оболочки тела матки, после чего 30 апреля животное было прооперировано, передает Õhtuleht.

После операции львица постоянно находилась под присмотром врачей, однако 10 ноября она все же умерла.

В дикой природе львы живут от 10 до 14 лет.

Источник: rus.err.ee

 

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