Школьная медсестра: лучшая профилактика гриппа — это вакцинация

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Сезон заболеваемости гриппом длится в Эстонии с октября по апрель и на сегодня в Таллинне был подтвержден случай заболевания вирусом гриппа В. Медсестра Таллинской 21 школы Эгле Тюрк поделилась с родителями полезной информацией как о гриппе, так и о предотвращении этого заболевания.

Иллюстративное фото. Автор: kaliningrad.kp.ru

По словам школьной медсестры, грипп протекает гораздо сложнее обычной простуды. «Обычно болезнь начинается высокой температурой и болью в мышцах или суставах, а также у заразившегося могут быть боли в горле, кашель, насморк, головная боль, усталость, озноб, а у детей также могут быть и боли в животе», - перечисляет Тюрк симптомы и добавляет, что осложнениями гриппа могут стать воспаление почечных лоханок, воспаление легких, воспаление ушей, бронхит и обострение хронических заболеваний. Столкнулся ли заболевший с гриппом или простудой, окончательно можно сказать только с помощью лабораторного анализа.

Грипп распространяется воздушно-капельным путем от человека к человеку, поэтому кашляя или чихая, заболевший распространяет возбудителей болезни в радиусе метра. «Заразиться гриппом можно через загрязненные поверхности или предметы. Вирус гриппа сохраняется жизнеспособным до двух суток на твердых поверхностях — таких как ручки, столы и стены. Если после соприкосновения с такими поверхностями дотронуться немытыми руками до своего лица, то можно заразиться», - пояснила Тюрк.

Поэтому важная роль в предотвращении гриппа и других заразных заболеваний у мытья рук теплой водой с мылом. «Эту старую истину необходимо напоминать детям время от времени, чтобы это стало привычкой на всю жизнь. Детям важно разъяснять, что для сохранения своего здоровья нельзя трогать немытыми руками лицо, глаза и рот», - сказала Тюрк.

По словам школьной медсестры, не стоит недооценивать здоровый образ жизни для укрепления иммунной системы, что помогает уменьшить возможность заражения. «Школьникам необходимо 8-9 часов сна, здоровое и сбалансированное питание, регулярная подходящая физическая нагрузка и пребывание на свежем воздухе. Также важно и душевное здоровье, и умение справляться со стрессом, в чем важная роль и у родителей», - сказала Тюрк.

Поскольку грипп распространяется от человека к человеку, то по возможности стоит в высокий сезон заболевания избегать больших скоплений народа и не пользоваться общественным транспортом в часы пик. «Но часто это невозможно исключить в наших буднях. Поэтому при возможности стоит не приближаться ближе чем на 1 метр к кашляющим и чихающим людям, а также закрывать нос и рот шарфом или одноразовыми бумажными салфетками», - советует Тюрк. С заболевшими людьми необходимо сохранять расстояние и при необходимости использовать защитные маски, которые продаются в аптеках.

Но эффективной защитой от гриппа остается только вакцинация. «Сделанная в правильное время вакцина помогает избежать болезни или же — в случае заражения — перенести ее легче, без опасных осложнений», - пояснила Тюрк.

Вакцинацию от гриппа можно сделать на протяжении всего сезона заболевания, но лучше делать это до начала высокого сезона — в октябре-декабре. Вакцинироваться можно у семейного врача или же в кабинете вакцинации. Вакцина начнет действовать в течение 10-14 дней после прививки на протяжении до одного года. При отсутствии противопоказаний вакцинироваться от гриппа могут все люди начиная с 6 лет. До 17 ноября вакцинацию можно пройти и в определенных аптеках по всей Эстонии.

Но что делать, если все же болезнь настигла? «Если у школьника проявились симптомы гриппа, то необходимо обязательно оставить его дома, чтобы не подвергать нагрузке борющийся с болезнью организм, а также чтобы не распространять вирус среди одноклассников и других членов школьной семьи», - подчеркивает школьная медсестра.

Ребенку необходимо хорошо отдыхать, и в случае заболевания сообщить о нем и семейному врачу. Болезнь длится в среднем 7-10 дней. «Заболевшего ребенка не стоит оставлять на попечении не вакцинированных бабушек-дедушек, потому что они входят в группу риска, у которой в случае болезни проявляются серьезные осложнения».

При распространении симптомов заболевания помощь могут оказать и находящиеся в свободной продаже препараты в аптеке. Обязательно нужно следить за тем, чтобы больной много пил, что увлажняет дыхательные пути и не позволяет вирусу закрепиться на слизистой оболочке. Также достаточное потребление жидкости помогает в случае кашля разжижить выделяемый секрет, чтобы проще его выкашлять. «В случае ухудшения состояния нужно обратиться к семейному врачу, который при необходимости выпишет лекарства», - рекомендует Тюрк.

Иммунитет возникает только в отношении перенесенного заболевания. «Вирус постоянно меняется и возникший иммунитет не дает нам защиту на следующий год. Поэтому без вакцинации гриппом можно заболеть повторно», - поясняет Тюрк.

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