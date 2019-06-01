Срок подачи деклараций физических лиц о доходах с 2020 года может быть продлен на месяц

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Срок подачи деклараций физических лиц о доходах с 2020 года может быть продлен на один месяц, до 30 апреля — соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Рийгикогу.

Иллюстративное фото. Автор: ktk.kz

В соответствии с проектом, с будущего года срок подачи деклараций физических лиц о доходах может быть продлен на месяц до 30 апреля, а срок возвращения переплаченного налога или доплаты — 1 октября.

«По сути дела, возврат переплаченной части налога будет идти обычным порядком, то есть, если подотчетное лицо корректно представило все нужные данные, возврат произойдет достаточно быстро. Если прежде сроком доплаты налога было также 1 июля, то теперь люди получат дополнительное время для этого и сроком доплаты будет 1 октября», - пояснила BNS пресс-секретарь налогово-таможенного департамента Кайя-Лийз Табри.

Подача деклараций, как и прежде, начинается с середины февраля, этот срок остается без изменений.

«Основной причиной внесения поправки было то, что к марту подотчетные лица зачастую еще не получали данные о своих доходах, полученных за рубежом, они поступают в основном только в апреле. Лиц, декларирующих доходы, полученные за рубежом, в Эстонии насчитывается более 20 000», - отметила Табри.

BNS