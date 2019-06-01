По-прежнему является проблемой тот факт, что люди не обновляют дорожное страхование

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В октябре Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) отправил 400 напоминаний собственникам автомобилей, не обновившим договор дорожного страхования. После этого 57 процентов получивших сообщение обновили свой договор страхования.

Иллюстративное фото.

Ежегодно фиксируется около 1000 дорожно-транспортных происшествий, обусловленных поведением водителей тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. Сумма ущерба при этом составляет почти два миллиона евро.

По оценке члена правления ФДС Лаури Потсеппа, каждый пятидесятый автомобиль ездит без дорожного страхования. "Поскольку после напоминания половина собственников автомобилей заключает договор дорожного страхования, это говорит о том, что многие люди забывают продлить дорожное страхование. Однако неумышленная езда без дорожного страхования может привести к печальным последствиям. Если вы станете виновником несчастного случая, не имея дорожного страхования, вам придется покрыть ущерб самостоятельно", - сказал Потсепп.

Потсепп порекомендовал время от времени проверять действие дорожного страхования, заключить автоматически обновляемый договор дорожного страхования и извещать страховщика об изменении контактных данных. "Напоминание об истечении срока действия страхового полиса можно также добавить в электронный календарь, чтобы не забыть об этом. А если автомобилем пользуется несколько человек, можно договориться между собой о заключении договора дорожного страхования", - порекомендовал oн.

Потсепп добавил, что хотя страховщики напоминают об истечении срока действия дорожного страхования и необходимости его обновления, в некоторых случаях эти напоминания остаются без внимания.

Дорожное страхование - это страхование ответственности, на основании которого страховщик возмещает ущерб, причиненный пострадавшему лицу транспортным средством, вместо лица, поведение которого обусловило возникновение ущерба.

Если на транспортном средстве, в отношении которого не заключен договор дорожного страхования, причинен ущерб, то этот ущерб пострадавшему возмещает ФДС или страховщик договора последнего. После этого причинивший ущерб водитель транспортного средства либо собственник данного транспортного средства обязан вернуть выплаченную сумму ФДС или страховщику.

Действие дорожного страхования можно проверить, введя регистрационный знак транспортного средства на сайте ФДС:

www.lkf.ee/kindlustusekehtivus. Сравнить цены на дорожное страхование можно здесь: www.lkf.ee/kalkulaator.

Эстонский фонд дорожного страхования является администратором Регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро Зеленой карты в Эстонии и принудительным страховщиком транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами, в отношении которых применяется принудительное страхование, и неустановленными транспортными средствами. Также ФДС занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.

По информации Эстонского фонда дорожного страхования