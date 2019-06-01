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События / Конвейер новостейДТП в Нарве: погиб пешеход

Дата публикации: Сегодня, 10:05 Просмотрено: 128

В субботу, 9 ноября, около 16:30 на улице Креэнгольми в Нарве автомобиль Peugeot сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пожилую женщину. Она получила тяжелые травмы и умерла по дороге в больницу.

ДТП в Нарве: погиб пешеход
Нарвская полиция. Автор: ERR

Женщина переходила дорогу с помощью ролятора (приспособление для облегчения самостоятельного пешего передвижения лицам, испытывающим с этим трудности - прим.ред), передает Департамент полиции и погранохраны.

Личность женщины устанавливается.

Медики пытались спасти женщину, но ее травмы были настолько тяжелыми, что она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.

За рулем автомобиля Peugeot находился 73-летний мужчина - трезвый и с водительскими правами.

Источник: rus.err.ee

 

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