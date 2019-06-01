ДТП в Нарве: погиб пешеход

События / Конвейер новостейДТП в Нарве: погиб пешеход
Дата публикации: Сегодня, 10:05 Просмотрено: 128
В субботу, 9 ноября, около 16:30 на улице Креэнгольми в Нарве автомобиль Peugeot сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пожилую женщину. Она получила тяжелые травмы и умерла по дороге в больницу.
Женщина переходила дорогу с помощью ролятора (приспособление для облегчения самостоятельного пешего передвижения лицам, испытывающим с этим трудности - прим.ред), передает Департамент полиции и погранохраны.
Личность женщины устанавливается.
Медики пытались спасти женщину, но ее травмы были настолько тяжелыми, что она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.
За рулем автомобиля Peugeot находился 73-летний мужчина - трезвый и с водительскими правами.
Источник: rus.err.ee