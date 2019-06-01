11 ноября - День скидок в Эстонии

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Сегодня, 11 ноября, в 11-й раз проводится совместная акция интернет-магазинов Эстонии «Э-понедельник» (E-smaspäev), которая на сутки объединит на странице www.esmaspaev.ee предложения 165-ти торговых точек в интернете. Цель акции — мотивировать людей на то, чтобы выбирать для покупок эстонские интернет-магазины и поддерживать деятельность местных интернет-торговцев.

Тыну Вяэт, руководитель Союза интернет-торговли Эстонии, который в свое время стал инициатором «Э-понедельника», рассказывает, что «Э-понедельник» выполняет свою задачу и покупатели все больше доверяют местным интернет-магазинам. «Статистика Банка Эстонии показывает, что количество покупок, сделанных в интернет-магазинах Эстонии за три квартала этого года, выросло на 36%, т. е. более чем на треть, а количество покупок в иностранных магазинах — на 20% по сравнению с девятью месяцами прошлого года. И хотя делать интернет-покупки можно как в местных, так и в иностранных магазинах, интернет-шопинг в Эстонии зачастую безопаснее, доставка — быстрее, а условия гарантии и возврата — выгоднее для покупателя, — Вяэт объясняет причины, почему люди все чаще предпочитают эстонские онлайн-магазины. — Не следует забывать и о том, что, совершая покупки в местном онлайн-магазине, мы поддерживаем местное предпринимательство», — добавляет он.

«Э-понедельник», начатый Союзом в 2014 году — это примерно как «черная пятница» эстонских интернет-магазинов, когда торговцы Эстонии предлагают свой ассортимент через льготные предложения, подарки или бесплатные доставки. В этот раз к акции Э-понедельника присоединилось рекордное число торговцев — 165: среди них есть как известные имена, так и небольшие онлайн-магазинчики, и представлено множество категорий, в т. ч. строительные товары, мебель, товары для интерьера, одежда, книги, электроника, техника. «Весенний э-понедельник принес многим интернет-магазинам рекордный оборот, всего в тот день было сделано 32 000 интернет-покупок! И в этот раз интернет-магазины также предложат приличные скидки - до 50–60%, так что будет отличная возможность заранее запастись новогодними подарками», — советует Вяэт.

Результаты «Э-понедельников» прошлых лет показывают, что в этот день покупают главным образом сезонные товары. Поэтому можно предположить, что и в этот раз самыми популярными будут осенне-весенняя одежда, подходящие для новогодних подарков товары, такие как техника или косметика, книги, игрушки, а также предметы интерьера. Во время весеннего «Э-понедельника» самыми популярными категориями товаров были мебель, одежда, товары для красоты и здоровья, техника и электроника.

«Э-понедельник» — это день интернет-шопинга, который дважды в год проводит Союз интернет-торговли Эстонии. В этот день члены Союза и различные интернет-магазины в течение 24-- часов делают огромное число льготных предложений. «Э-понедельник» проводится во второй понедельник мая и ноября.

Некоторые из предложений «Э-понедельника», актуальные сегодня до полуночи (www.esmaspaev.ee):

В интернет-магазине Rahva Raamat — более 2000 книг со скидкой до 90%. Плюс бесплатная доставка в почтовый автомат при покупке на сумму более 10 €.

В интернет-магазине Bauhof — весь товар по обычной цене на 30% дешевле. Доставка со SmartPost стоит всего 1 €.

В интернет-магазине Home4You — весь товар по обычной цене −25%, а также бесплатная доставка.

В интернет-магазине Hansaplant — все новогодние украшения, электрические гирлянды, искусственные елки, свечи, рождественские растения и многое другое на 22% дешевле. К каждой покупке прилагается скидочный купон.

В интернет-магазинах Asko и Sotka — мебель на 20% дешевле.

В интернет-магазине ONOFF — телевизоры со скидкой до 50%, имеются и другие льготные предложения.

В интернет-магазине Expert — скидки до 75%, а также бесплатный транспорт.

В интернет-магазине Juku keskus — все игрушки со скидкой до 20%.

В интернет-магазине Astri.ee — скидки до −70%, плюс бесплатная доставка.

Эстонский производитель рубашек Sangar предлагает в «Э-понедельник» скидки до 60%.

В интернет-магазине SSOne — все товары на 30% дешевле.

В интернет-магазине Radermar — весь товар по обычной цене на 30% дешевле.

В интернет-магазине Marat можно купить ретро-товары со скидкой до 50%.

В интернет-магазине Denim Dream товары по обычной цене на 20% дешевле.

В интернет-магазине GoldTime — товары по обычной цене −25%.

В интернет-магазине косметики I.L.U — множество специальных предложений до −25%, к чему прибавляется скидка по клиентской карточке.

Kaubamaja предлагает в интернет-магазине скидку 15% для покупок более чем на 79 €, к чему добавляется и скидка по карточке Partner.