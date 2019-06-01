В Нарве автомобиль выехал с дороги: две девушки попали в больницу

Накануне поздно вечером в результате ДТП в Нарве пострадали две молодые женщины.

Иллюстративное фото. Автор: Andres Putting

По данным полиции, инцидент случился в 20:30 на втором километре шоссе Нарва-Аувере, где автомобиль Kia Sorento, которым управлял 26-летний мужчина, на перекрестке выехал с проезжей части.

В результате ДТП пострадали находившиеся на заднем сиденье две молодые женщины, которые не были закреплены ремнями безопасности. 18-летняя и 19-летняя пассажирки были доставлены в Нарвскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник: rus.err.ee