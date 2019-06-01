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События / Конвейер новостейВ Нарве автомобиль выехал с дороги: две девушки попали в больницу

Дата публикации: Сегодня, 10:30 Просмотрено: 203

Накануне поздно вечером в результате ДТП в Нарве пострадали две молодые женщины.

В Нарве автомобиль выехал с дороги: две девушки попали в больницу
Иллюстративное фото. Автор: Andres Putting

По данным полиции, инцидент случился в 20:30 на втором километре шоссе Нарва-Аувере, где автомобиль Kia Sorento, которым управлял 26-летний мужчина, на перекрестке выехал с проезжей части.

В результате ДТП пострадали находившиеся на заднем сиденье две молодые женщины, которые не были закреплены ремнями безопасности. 18-летняя и 19-летняя пассажирки были доставлены в Нарвскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Источник: rus.err.ee

 

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