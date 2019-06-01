Юбилейный концерт Нарвского симфонического оркестра

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В воскресенье, 10 ноября, в Geneva kontserdimaja, Нарвский симфонический оркестр приглашает любителей музыки на большой праздничный концерт, посвященный 25-летию коллектива.

Свой день рождения музыканты отметят в теплом кругу коллег, радуя сотворчеством нарвского слушателя и гостей города. Программа юбилейного гала сочетает памятные ретро-эпизоды сценической биографии оркестра и знакомство с новыми яркими именами.

Таким открытием станет выступление обладательницы Grand Prix Республиканского конкурса исполнителей на духовых инструментах 2018 года Креете Перанди, которая сегодня без преувеличения признана первой валторной Эстонии. Концерты для валторны с оркестром Рихарда Штрауса и Вольфганга Амадея Моцарта в ее блестящем исполнении украсят классическую часть программы.

В четвертьвековой истории оркестра особое место принадлежит смелой и успешной идее альянса коллектива и таллиннской рок-группы Led R, подарившего новое звучание знаменитым балладам легендарных Led Zeppelin, лучшие из которых в исполнении Индрека Патте и Яануса Ныгисто вновь прозвучат 10 ноября в Нарве. В свое время проект «Vabaduse Tseppeliinid», билеты на который можно было приобрести еще в кронах, с большим успехом был представлен в Нарве, Йыхви, Пярну, Тарту, Хаапсалу, Таллинне и записан на компакт-диск.

Не менее ярким аккордом в творческой жизни Нарвского оркестра явился проект «AveNue and Symphony». Неожиданно успешный результат сотрудничества классических музыкантов и известной нарвской рок-группы собирал неизменные аншлаги, равно вовлекая в процесс поклонников двух полярных музыкальных направлений. В юбилейном концерте 10 ноября Владимир Чердаков в сопровождени оркестра исполнит, помимо собственных, композиции Раймонда Валгре и Александра Вертинского.

За 25 лет творческого пути Нарвского симфонического сотрудничество с Эдуардом Томаном - в «Метели» Пушкина – Свиридова - явилось легендарно долгосрочным: 21 год на сцене, более 30 совместных выступлений - это абсолютный рекорд. В юбилейном гала Эдуард Томан выступит в не уступающем драматическому вокальном амплуа и порадует своих поклонников известными и любимыми мелодиями, в том числе и еще одного юбиляра ноября нынешнего года – Александры Николаевны Пахмутовой.

Приглашая любителей музыки на юбилейный концерт Нарвского оркестра, отметим, что в фойе Geneva kontserdimaja открыта фотовыставка, на которой эпизоды творчества музыкантов представлены в работах фотографов Антона Лукинского, Ирины Кивимяэ, Ильи Смирнова, Елены Полуэктовой, Евгения Ашихмина, Танеля Мазура. Все желающие также могут приобрести CD «Метели» в билетной кассе Женевы.

По информации Нарвского симфонического оркестра