Признаки переписи населения 2021 года утверждены

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В среду, 30 октября, Департамент статистики ознакомил правительственную комиссию по проведению переписи (VVLK) с ходом подготовительных работ Переписи населения и жилых помещений 2021 года и представил для утверждения программу переписи.

Иллюстративное фото.

Начиная с 2010 года Департамент статистики осуществлял в соответствии со статистической программой подготовительные работы по переходу на проведение в 2021 году переписи на базе регистров. На встрече с правительственной комиссией департамент сделал обзор процесса подготовки и представил на утверждение программу переписи, или собираемые в ходе переписи данные (т.н. признаки переписи).

Программа переписи состоит из двух частей: 1) обязательные для Европейского союза признаки физического лица и жилого помещения и 2) признаки, исходящие из потребностей учёных и потребителей Эстонии, в том числе несколько признаков самооценивания.

"Из регистров Эстонии мы можем получить обязательную для государств Европейского союза информацию по переписи, которая касается физического лица, семьи и жилых помещений, - пояснил генеральный директор Департамента статистики Март Мяги. - Кроме того, согласно пожеланиям эстонских потребителей, на основе данных регистров возможно получить статистику относительно национальности, родного языка, количества рожденных детей и еще целого ряда других признаков". После утверждения признаков предстоящей переписи следующая цель департамента - обеспечить ее высокое качество.

При проведении переписи Департамент статистики использует данные не менее 24 регистров, сотрудничество с ними началось около десяти лет назад.

Перепись населения и жилых помещений является утвержденной Правительством ЭР статистической работой, методы и используемые источники которой Департамент статистики выбирает в соответствии с международными принципами. Сейчас в Эстонии проводится вторая пробная перепись и на основании ее результатов и качества Департамент статистики примет в конце нынешнего года решение относительно метода проведения переписи.

Получить дополнительную информацию о переписи можно на сайте Департамента статистики .

По информации Департамента статистики