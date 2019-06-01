Научат инвестировать в недвижимость

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В четверг, 31 октября, в нарвском театральном центре Vaba Lava Narva с 17.00 пройдет вводный семинар EstateGuru, на котором можно получить знания по теме, как можно инвестировать в недвижимость, начиная с 50 евро в месяц.

Театральный центр Vaba Lava. Автор: Сергей Степанов/ERR

Платформа EstateGuru предлагает работать с инвестиционными проектами в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Испании и Португалии и создавать свой портфель инвестиций в недвижимость. За шесть лет работы средняя доходность вложений 30 000 инвесторов этой платформы составила 12,2%.



