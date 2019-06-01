Департамент социальной помощи Нарвы с нового года частично переедет на новое место

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Городская управа подготовила проект решения о передачи на баланс департамента социальной помощи здания по адресу Мальми, 5. С нового года часть сотрудников переедет на новое место. А через год, когда город избавится и от 15-летней аренды помещений для департамента, на новое место переберутся все сотрудники департамента.

Новое место для департамента социальной помощи Нарвы. Фото: google maps

Сейчас департамент социальной помощи Нарвы находится на двух этажа в здании на Линда, 4. Один из этажей принадлежит городу, а другой был еще в 2006 году прежним руководством Нарвы продан фирме SV Eurokvaliteet и сразу же город взял у фирмы эти помещения в аренду на 15 лет.

Чуть больше, чем через год срок аренды истечет. Город ее продлевать не собирается.

"Это было мое решение, чтобы департамент переехал в новые городские помещения, - сказал rus.err.ee мэр Нарвы Алексей Евграфов. - Службы департамента, которые находятся на этаже, принадлежащем городу, начнут переезжать с нового года. Через год, когда закончится срок аренды помещений на другом этаже здания на Линда, 4, на новое место переедут и другие работники департамента".

По словам Евграфова, продолжать арендовать помещения для департамента, когда у города есть свои помещения, нет никакого смысла. "На Мальми, 5 в помещениях сделан ремонт, оборудуется парковка для автомобилей, людям там будет удобнее работать, а горожанам получать услуги".

Принадлежащий городу этаж на Линда, 4 городская управа намерена сдать в аренду под офисы.

В 2006 году муниципальная фирма Narva Elamuvaldus продала фирме SV Eurokvaliteet помещения по адресу Линда, 4 за 83 000 евро (1,3 млн крон), после чего фирма сдала их городу в аренду на 15 лет, что в течение этого срока должно было обеспечить фирме доход в размере 428 000 евро (6,7 млн крон).

Источник: rus.err.ee