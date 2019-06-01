С 30 октября на дорогах Эстонии отменят максимально разрешенную скорость в 100 и 110 км/ч

Дата публикации: Вчера, 12:10 Просмотрено: 196

С 30 октября 2019 года из-за ухудшения погодных условий на государственных дорогах Эстонии будет отменено ограничение максимальной скорости в 100 и 110 км/ч.

Максимально допустимую скорость снизят. Фото: Postimees/Scanpix

Максимальной разрешенной скоростью на дорогах по всей Эстонии будет 90 км/ч, сообщил во вторник Департамент шоссейных дорог.

В светлое время суток и при хороших погодных условиях на шоссе Таллинн-Пярну на перегоне от Лаагри до Ээсмяэ департамент с помощью световых дорожных знаков временно будет повышать разрешенный максимум скорости до 110 км/ч.

На сегодня с максимальной скоростью в 110 км/ч в Эстонии можно передвигаться в общей сложности на 145 километрах дорог — и со скоростью 100 км/ч — на 21 км дорог.

Повышенную максимальную скорость движение в Эстонии разрешают на четырехполосных шоссе и на дороге с раздельными потоками движения по схеме 2+1.

Источник: rus.err.ee