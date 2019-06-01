Черный или белый. Какой шоколад кому можно

Дата публикации: Вчера, 10:37 Просмотрено: 96

Большинство любителей сладкого уверено, что шоколад, особенно черный, очень полезный для всех продукт.

Иллюстративное фото.

Вот 7 фактов от биохимика и вирусолога, старшего научного сотрудника Института микробиологии РАН Евгения Куликова.

1. Шоколад делится на две группы - темный и светлый. Чем темнее, тем больше в нем какао-бобов, а значит, биологически активных веществ: природных антиоксидантов флаванолов и психоактивных алкалоидов, улучшающих настроение.

Белый шоколад практически не содержит ни того, ни другого.

2. Многие считают темный шоколад полезным из-за содержания в нем серотонина, «гормона счастья», ценного какао-масла и антиоксидантов. Но не учитывают, что шоколад - один из самых калорийных продуктов, сплошной жир и сахар.

3. Алкалоиды, улучшающие настроение, противопоказаны людям с нарушением обмена веществ, например, с подагрой и мочекаменной болезнью. Таким лучше есть белый шоколад.

4. Темный шоколад у некоторых людей снижает артериальное давление, выделение холестерина в кровь, повышает работоспособность.

5. Для получения удовольствия и физиологического эффекта оптимальным будет темный шоколад, содержащий минимум сахара и максимум какао (55% - 75%). Белый шоколад - смесь какао-масла, молока и сахара совершенно бесполезен.

6. Всевозможные батончики и шоколадные глазури – это просто сахарно-жировая «горючая» смесь, содержащая массу пустых калорий без всяких полезных веществ.

7. Из-за особенностей биохимии домашних кошек и собак, даже маленький кусочек любого шоколада может вызвать у питомца серьезное отравление алкалоидом теобромином.

Итак, черный шоколад действительно можно считать средством для повышения настроения, он оказывает положительный эффект на здоровье, но есть его нужно понемногу и не делиться счастьем с любимым котиком. Белый шоколад в принципе бесполезен.

Gastronom.ru