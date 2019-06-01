Авария перекрыла "Нарву" от Усть-Луги до Петербурга. Есть погибший

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Дорожники ликвидируют последствия крупной аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области. Друг об друга бились четыре легковушки, минивен и автобус, сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

По предварительным данным, около половины десятого утра 28 октября на 16 километре трассы "Нарва", неподалеку от порта Усть-Луга произошла массовая авария. Ее участниками стали автобус, "Шевроле Авео", "Форд Транзит", "Ниссан Ноут", "Хонда Аккорд" и "Лада Ларгус". В отечественной легковушке, по данным УГИБДД, один человек погиб, трое пострадали.

Инспекторы ДПС на месте происшествия проводят проверку, обстоятельства случившегося уточняются.

Как рассказали 47news в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", из-за аварии движение по участку от порта "Усть-Луга" в сторону Петербурга полностью перекрыто. Водителей отправляют в объезд через поселок Котельский.

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Напомним, ранее перевернувшийся грузовик блокировал движение по трассе "Скандинавия" в Выборгском районе. Груженая фура упала на бок около шести утра на 83 километре. На проезжую часть высыпалось 23 тонны щебня. Движение транспорта в оба направления по участку автодороги А-181 перекрыто. Водителей направляли в объезд через поселок Первомайское.

Источник: 47news.ru