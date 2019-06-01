В Нарве задержали агрессивного мужчину с ножом

Дата публикации: Вчера, 16:01 Просмотрено: 143

Вчера в 21.16 в центре Нарвы нетрезвый 50-летний гражданин Латвии ударил неизвестного мужчину и угрожал ему ножом. Задержать агрессивного иностранца помог звонок 16-летней жительницы Нарвы на номер Центра тревоги 112.

Иллюстративное фото.

"Вчера вечером в Центр тревоги и поступил звонок от 16-летней девушки, которая увидела, как на автобусной остановке у Петровской площади на улице Пушкина 50-летний мужчина напал на другого неизвестного мужчину и угрожал ему ножом. Большое спасибо девушке, которая не растерялась в опасной ситуации и сообщила о происшествии полиции", – сказала ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс. "В ситуации, когда кому-то требуется помощь или вы стали свидетелем происшествия, звонок на 112 – это самое правильное решение".

Прибывшие на место за считанные минуты полицейские задержали агрессивного гражданина Латвии и доставили его в отделение полиции. "Вызовы, связанные с применением оружия, в том числе пневматического оружия, а также, например, ножей, являются для полиции самыми приоритетными, так как в таких ситуациях требуется как можно быстрее обеспечить безопасность окружающих," – пояснила Татьяна Пресс.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство по статье о грубом нарушении общественного порядка. По имеющейся сейчас информации, пострадавший мужчина уехал с места происшествия на городском автобусе номер 20. Полиция просит как пострадавшего, так и других возможных свидетелей этого происшествия, связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 53068031 или 112.

По информации Департамента полиции и погранохраны