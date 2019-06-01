Транспортировка газа подорожает

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Предприятие распределительной сети природного газа AS Gaasivõrk уведомило своих клиентов о повышении стоимости сетевой услуги распределения газа.

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Новая цена за сетевую услугу с 1 января составляет 0,06456 €/m³, в то время как ныне действующий тариф составляет 0,05216 €/m³. Изменение цены вызвано, как сообщается на сайте предприятия, повышением стоимости внутренней транспортировки газа государственным системным оператором Elering.

В ответ на запрос «НГ» председатель правления AS Gaasivõrk Роман Богданович пояснил следующее:

- Повышение цены распределительной услуги нашего предприятия с 1 января 2020 года связано с повышением стоимости передаточной услуги государственного оператора магистральной сети AS Elering. Конечная стоимость транспортировки газа включает в себя оба этих компонента, к которым добавляются стоимость самого природного газа, акциз и налог с оборота.



