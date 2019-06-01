"Открытая Республика" учит молодёжь становиться инфлюенсерами в сети

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«Открытая Республика» совместно с Фондом Интеграции приглашают на молодёжные медиа-семинары в Таллинне и Нарве, посвящённые современным средствам коммуникации: «Почему даже бухгалтеру нужен YouTube-канал?».

Иллюстративное фото.

"Участники семинаров обсудят на конкретных примерах, как в современном информационном обществе меняются средства коммуникации и влияния, а также, как при помощи минимальных средств, доступных простому пользователю, создать себе эффектный коммуникационный образ и привлечь позитивное внимание своим идеям", - рассказал об идее проекта организатор семинаров Максим Попов.

Семинары, проводимые при поддержке проекта Фонда Интеграции, финансируемого Европейским социальным фондом, ставят целью увеличить медиа-грамотность молодёжи, научить создавать собственный интересный контент и влиять таким образом на происходящие в обществе процессы.

"Почти каждый человек в современном мире имеет аккаунт в социальных сетях или следит за страницами интересных ему пользователей. Это повлияло не только на общение и отношения между людьми, но и вызвало революцию в сфере коммуникации: подросток, откровенно рассказывающий на собственном канале о жизни и своём отношении к миру, может вызвать большее доверие у аудитории, чем профессиональный ведущий программы на телевидении. Снимающий на телефон в своей комнате тематические обзоры молодой инфлюенсер собирает больше доходов от рекламы, чем коммерческий телеканал. А записывающий регулярные стримы любитель становится в одночасье лидером общественного мнения, к которому прислушиваются десятки тысяч последователей", - добавил Максим Попов.

Семинары пройдут:

30 октября в 12:00 в Таллинне (Tallinna Keskraamatukogu, Estonia pst 8)

8 ноября в 12:00 в Нарве (Narva Keskraamatukogu, Malmi 8)

Темы семинара:

Как при помощи мобильного телефона создать видео, которое могло бы попасть на CNN?

Как сделать из своего канала на Youtube конкурента национальному телерадиовещанию?

Как стать популярным ютубером и своими видео изменить мир?

Из чего состоит успешная социальная кампания?

Каким образом новые медиа могут изменить представления людей и преобразить общество?





Для участия в семинаре приглашается молодёжь начиная с 17 лет.



Участие в семинаре бесплатно, количество мест ограничено (50 в каждом городе). Регистрация: reg.or.ee



Мероприятие проходит в рамках подпроекта Фонда Интеграции «Сотрудничество в сфере интеграции» проекта Европейского социального фонда «Меры поддержки интеграции общества Эстонии».

«Открытая Республика»