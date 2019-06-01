Коалиция откроет дискуссию по аптечной реформе

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Проект поправок к Закону о лекарствах и связанная с ним аптечная реформа станет объектом дискуссии, чтобы найти наилучшее решение сложившейся ситуации с доступностью медикаментов — об этом во вторник договорилась представляющая правящую коалицию рабочая группа в Рийгикогу.

Фото: insider.zt.ua

«Целью поправки является обеспечить доступность лекарств по всей Эстонии в нынешнем объеме и гарантировать, чтобы стоимость медикаментов сохранилась бы на приемлемом уровне, - сообщил председатель социальной комиссии Рийгикогу Тынис Мельдер в переданном BNS пресс-релизе. - Рабочая группа обсудит намечаемую аптечную реформу на следующей неделе в различных форматах».

Первого апреля следующего года после пятилетнего переходного периода в силу вступят в силу поправки к Закону о лекарствах, которые откроют дорогу реформе аптечной системы. Реформа призвана разделить розничную и оптовую торговлю лекарствами, а также дать провизорам исключительное право на содержание аптеки.

Цель реформы – повысить конкуренцию на оптовом рынке, уменьшить зависимость аптечных услуг от коммерческих интересов оптовых продавцов, а также повысить профессиональную ответственность провизора в вопросах обеспечения качества аптечных услуг.

BNS