Цены на отопление могут увеличиться после нового года

В начавшийся отопительный сезон роста цен на отопление, по крайней мере в ближайшие месяцы, можно не опасаться, но со следующего года на цены может повлиять подорожание древесной щепы и природного газа.

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В Департамент конкуренции к настоящему времени поступило менее десяти запросов на согласование цен от различных фирм, обеспечивающих теплоснабжение, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

Судя по этим заявкам, в большинстве районов стоимость отопления этой осенью, скорее, снизится. С другой стороны, крупнейший поставщик услуги теплоснабжения Utilitas просит повысить цены в столичном регионе на 80 центов за мегаватт-час.

По словам главы Utilitas Андреса Веске, это связано с ростом цены природного газа, поскольку в Таллинне 40% производимой тепловой энергии зависит от газа.

"Таллиннцы, наша самая крупная группа потребителей, получают сейчас отопление на целых 11% дешевле, чем в прошлом году. В Таллинне цены не выросли, и в некоторых других местах тоже", - сказал Веске.

Рост цен отмечается в регионах, в которых для производства тепловой энергии в основном используется древесная щепа. Стоимость этого вида сырья выросла на 20% с начала года, когда Utilitas участвовала в конкурсах на следующий отопительный период.

"С точки зрения цен у нас все очень стабильно. Можно сказать, что в некоторых местах цены немного выросли. Наш максимум был 8%, из самых крупных регионов здесь можно говорить о Кейла и Хаапсалу", - добавил Веске.

В компании Fortum, которая предоставляет услугу теплоснабжения в Тарту и Пярну, отмечают, что стоимость отопления прямо связана со стоимостью сырья.

"В Тарту мы за последние три года снизили цены примерно на 9%. Не могу сказать, вырастут ли теперь цены, ни одного такого запроса мы в Департамент конкуренции не направляли. Сегодня мы действительно делаем расчеты, нужно ли повышать цены, и причина этому одна - просто выросли цены на древесную щепу", - сказала председатель правления Fortum Tartu Марго Кюлаотс.

С другой стороны, у компании Adven, которая обеспечивает теплоснабжение в 40 районах Эстонии, стоимость услуги снижается именно в тех районах, где недавно были запущены работающие на древесной щепе котельные. В других котельных цены уже были повышены в предшествующие месяцы, поэтому нового роста цен в них пока не будет.

В более сложной ситуации оказываются районы, которые снабжаются тепловой энергией за счет природного газа. Так, Elering со следующего года повышает сетевую плату за газ на 24%, и еще на 25% вырастет акциз.

"Повышение государственных акцизов приведет к повышению цен [на отопление] примерно на 2 евро за мегаватт-час. Второй [компонент] повышения связан с сетевой платой Elering. Т.е. сетевые услуги, которые нам оказываются, и государственные сборы повысят цену на газ примерно на 10%", - сказал председатель правления Adven Eesti Урмо Хейнам.

Источник: rus.err.ee