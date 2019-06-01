Через год в пустующих хлопковых складах Кренгольма появится "Мир текстиля"

Кренгольм возвращается к жизни: в пустующих хлопковых складах фабрики будет отстроен "Мир текстиля".

Фото: citrusproject.ee

Предполагается, что проект будет завершен уже через год, передает "Актуальная камера".

С открытием выставки старый Кренгольм станет доступнее для жителей и гостей Нарвы и привлекательнее для инвесторов. Создание текстильного мира получило поддержку Фонда развития предпринимательства в сумме около 4 млн евро по программе укрепления конкурентоспособности регионов. Общий бюджет проекта около 5 млн евро.

"Это откроет старый Кренгольм для зрителей, людей, для мира, потому люди смогут каждый день посещать Кренгольм. Будет уже гораздо легче начинать переговоры с потенциальными инвесторами, например, если они увидят, что люди ходят сюда, тогда мы можем говорить о ресторанах, гостиницах и так далее", - рассказал руководитель Narva Gate Яанус Микк.

Источник: rus.err.ee