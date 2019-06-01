Президент освободила от должности задержанного пьяным за рулем судью Хейки Колька

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Президент Керсти Кальюлайд освободила от должности судью Тартуского уездного суда Хейки Колька, недавно задержанного нетрезвым за рулем.

Иллюстративное фото.

Об этом BNS сообщили в канцелярии президента, отметив, что решение было принято по предложению председателя Государственного суда, при этом заявление об отставке подал сам Хейки Кольк.

«Я объяснил членам коллегии подоплеку заявления Хейки Колька об отставке», - передала BNS пресс-служба суда слова председателя Госсуда Виллу Кыве. Кыве отметил, что решение вхолит в компетенцию президента, у которого на основании закона есть единоличное право освобождать от должности судей первой и второй степени на основании их собственного заявления.

Сотрудники Лыунаской префектуры в минувшие выходные остановили автомобиль, за рулем которого в нетрезвом виде задержали судью Тартуского уездного суда Хейки Колька.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Государственной прокуратуры и пресс-служба уездного суда, отметив, что автомобиль, который вел судья Тартуского уездного суда Хейки Кольк полицейские остановили в ходе контрольного рейда.

Проверка выявила у Колька опьянение в 0,97 мг/л. Речь идет о степени опьянения, за которую водителя могу привлечь к уголовной ответственности. Каким будет дальнейшее разбирательство данного происшествия, выяснится в ближайшее время.

BNS