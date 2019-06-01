И снова о важном: как поехать в Санкт-Петербург по электронной визе

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С первого октября жители Эстонии и еще 52 стран могут ездить в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по упрощенной схеме — перед поездкой надо лишь оформить электронную визу. Для всех тех, кто давно хотел поехать в Россию, но боялся бюрократических формальностей, ”МК-Эстония” узнала, как оформить электронную визу, куда с ней можно въезжать, и что разрешается провозить через границу в обе стороны.

Развод мостов в Санкт-Петербурге. Фото: kuda-spb.ru

На 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которая состоялась в сентябре, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о намерении города в 1,5 раза увеличить поток туристов после введения электронных виз с 1 октября. Если в 2018 году Северную столицу посетило 8,2 млн иностранных туристов, то в будущем, по прогнозам Беглова, эта цифра должна достичь 12 млн в год.

Приглашения не нужны

От Таллинна до Санкт-Петербурга чуть больше 300 км. Петербург – отличное направление для поездок выходного дня, для отдыха с детьми, экскурсионных туров и гастрономических путешествий. Но до сих пор единственная льгота в визовом отношении, которая была у граждан Эстонии, это 72 часа безвизового пребывания для круизных туристов.

С 1 октября для поездок в Санкт-Петербург и Ленинградскую область можно будет оформить электронную визу. Минимальный срок оформления – 4 дня до поездки, максимальный – 20 дней. Для этого нужно заполнить электронную форму на сайте МИД РФ. В посольстве России в Таллинне подтвердили, что они электронными визами не занимаются и все оформление происходит исключительно через интернет.

Виза абсолютно бесплатна. Для ее получения не требуется приглашений, подтверждений бронирования гостиниц или каких-либо других документов, подтверждающих цель поездки. Виза выдается общим сроком на 30 дней, из которых находиться в России можно подряд не более восьми. Отсчет этих восьми дней будет вестись с момента пересечения границы, и продлевать срок действия визы нельзя.

Стоит отметить, что восемь дней не означают 192 часа. Отсчет срока округляется по дате. Например, вы прошли паспортный контроль на въезде в 20 часов 00 минут 1 ноября. Тогда вам будет необходимо пройти паспортный контроль на выезде до 23 часов 59 минут 8 ноября, а не до 20 часов 00 минут 9 ноября.

Территория ограничена

Электронные визы для иностранных туристов уже действуют на Дальнем Востоке и в Калининградской области, а с 2021 года по электронной визе можно будет посетить все регионы России. Это очень важный момент, потому что некоторые заблуждаются, считая, что, если они въедут в Ленобласть, то дальше смогут по этой электронной визе путешествовать по всей России. Это не так. Передвигаться можно только в пределах того субъекта РФ, на въезд в который было подано заявление. То есть, если вы оформили электронную визу для въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, то попасть в Россию сможете только через пункты пропуска Ленобласти, а поездка, допустим, в Москву, по этой визе не разрешена. И выехать обратно в Эстонию, например, через Псковскую область тоже не получится. Это будет нарушением миграционного режима, за которое грозит штраф.

По электронной визе для СПб и Ленобласти можно въезжать на территорию России через автомобильные пункты пропуска Ивангород, Торфяновка, Брусничное и Светогорск, морские пункты пропуска Высоцк, Морской вокзал и пассажирский порт Санкт-Петербург, воздушный пункт пропуска Пулково, а также пешеходный пункт пропуска Ивангород.

В перечне нет железнодорожных пунктов пропуска. Это значит, что на данный момент поехать в Санкт-Петербург на поезде по электронной визе ни из Эстонии, ни из Финляндии нельзя. Возможно, скоро этот вопрос решится, потому что, например, в Калининградской области такой проблемы нет.

Все, кто не имеет возможности подать заявление на электронную визу через интернет или хочет поездить по разным регионам России, провести там больше дней, по-прежнему могут подать заявление на обычную визу. Сейчас готовится законопроект, по которому всем иностранным гражданам будут выдавать визы на срок до шести месяцев.

Наша справка:

Где можно оформить электронную визу?

Только на сайте electronic-visa.kdmid.ru

Что нужно для ее оформления?

Заполнить анкету и приложить цифровую фотографию.

Сколько стоит электронная виза?

Бесплатно.

Сколько можно находиться в России по электронной визе?

Не более 8 дней подряд. Общий срок действия визы – 30 дней.

Имеет ли значение цель поездки?

Электронные визы могут быть только следующих категорий: обыкновенная деловая, обыкновенная туристическая, обыкновенная гуманитарная (цели поездки – спортивные связи, культурные связи, научно-технические связи).