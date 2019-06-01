На мосту "Дружба" в Нарве начинается ремонт

14 октября начинается замена асфальтового покрытия на эстонской части моста "Дружба" через приграничную реку Нарва. На время ремонтных работ половина моста будет закрыта для движения, в связи с чем увеличится время прохождения границы.

Первый этап работ будет проходить с 14 по 18 октября, еще раз часть моста закроют с 21 по 25 октября. Во время ремонта с моста будут снимать асфальтовое покрытие.

С конца октября до конца декабря на нарвской стороне будет отремонтирована соединение моста с берегом и построена дополнительная опорная стена. На время работ движение будет направлено в объезд ремонтируемого участка.

Строительные работы на мосту стоимостью 355 000 евро продлятся в общей сложности два с половиной месяца.

Департамент шоссейных дорог предупреждает автомобилистов, что в связи с ремонтными работами может увеличиться время прохождения границы.

Источник: rus.err.ee