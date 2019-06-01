Цены на квартиры в Ида-Вирумаа снизились

В первом полугодии текущего года зафиксировано небольшое снижение цен на квартиры по Ида-Вирускому уезду.

Нарва-Йыэсуу. Фото: merko.ee

По данным Земельного департамента, медианная стоимость квадратного метра в сделках купли-продажи квартир в Ида-Вирумаа составила за указанный период 205 евро, что примерно на 2% ниже, чем в январе-июне 2018 года.

Среди населенных пунктов в уезде самая дорогая жилая недвижимость в Нарва-Йыэсуу, где медианная цена квадратного метра составила 635 евро.

В целом по Эстонии этот показатель вырос до 1382 евро, что на 1,2% выше в годовом сравнении и на 0,9% выше, чем в июле-декабре 2018 года.

Медианный показатель в данном случае означает, что половина сделок заключалась по цене выше этого значения, а вторая половина - ниже.

Источник: rus.err.ee