В Йыхви обрушилась крыша строящегося автовокзала, пострадало два рабочих

Около 11 часов 8 октября в Йыхви обрушилась часть крыши строящегося автовокзала. Пострадало два строителя 47-и и 53-х лет. Первую помощь им медики оказали на месте, одного доставили в больницу.

Как сообщили rus.err.ee в Идаском спасательном центре, вызов поступил в 10:54. Обрушилась часть конструкции строящегося автовокзала. Причина обрушения пока не известна.

Пострадавшие самостоятельно выбрались из-под завала. Травмы получили два строителя. Медики им оказали помощь на месте, одного отвезли в больницу.

Полиция оградили место происшествия. Причина обрушения конструкции выяснит экспертиза.