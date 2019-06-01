В Йыхви обрушилась крыша строящегося автовокзала, пострадало два рабочих

События / Конвейер новостейВ Йыхви обрушилась крыша строящегося автовокзала, пострадало два рабочих
Дата публикации: Вчера, 11:27 Просмотрено: 190
Около 11 часов 8 октября в Йыхви обрушилась часть крыши строящегося автовокзала. Пострадало два строителя 47-и и 53-х лет. Первую помощь им медики оказали на месте, одного доставили в больницу.
Около 11 часов 8 октября в Йыхви обрушилась часть крыши строящегося автовокзала. Пострадало два строителя 47-и и 53-х лет. Первую помощь им медики оказали на месте, одного доставили в больницу.
Как сообщили rus.err.ee в Идаском спасательном центре, вызов поступил в 10:54. Обрушилась часть конструкции строящегося автовокзала. Причина обрушения пока не известна.
Пострадавшие самостоятельно выбрались из-под завала. Травмы получили два строителя. Медики им оказали помощь на месте, одного отвезли в больницу.
Полиция оградили место происшествия. Причина обрушения конструкции выяснит экспертиза.
Источник: rus.err.ee