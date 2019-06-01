Полиция предупреждает: наклейка ЕС на номерном знаке автомобиля обязательна

Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны напомнил в социальных сетях, что на номерном знаке автомобиля в обязательном порядке должна быть наклейка Европейского союза.

Примеры незаконных регистрационных номерных знаков. Автор: Департамент полиции и погранохраны

"Помимо легковых автомобилей с легко отваливающимися номерными знаками на дорогах появляется все больше машин, знаки которых не соответствуют правилам. Департамент шоссейных дорог с 2004 года выдает регистрационные номерные знаки только с изображением флага ЕС, но несмотря на это на некоторых зарегистрированных позже машинах этой наклейки либо вовсе нет, либо она изменена", говорится в публикации.

Не соответствующие правилам знаки действительно можно заказать в частных фирмах, но они подходят для обозначения парковочного места или украшения стены в гараже, в качестве официального номерного знака они не годятся, напоминает Центр надзора за дорожным движением.

Использование ненадлежащего знака может обернуться штрафом.

Источник: rus.err.ee