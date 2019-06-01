Жители Ида-Вирумаа смогут бесплатно изучать эстонский язык в Вирумааском колледже ТТУ

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В понедельник, 7 октября, Фонд интеграции и Вирумааский колледж Таллиннского технического университета (TalTech) подпишут договор о сотрудничестве, согласно которому нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции будет проводить обучение эстонскому языку и языковые консультации в помещениях Вирумааского колледжа TalTech. Взаимное соглашение позволит жителям региона бесплатно участвовать в языковом обучении, посещать мероприятия для практики разговорной речи и проходить языковые консультации в Кохтла-Ярве.

Фото: TalTech Virumaa kolledž

"Цель нарвского дома эстонского языка - разнообразить языковое обучение для взрослых и предложить изучающим язык больше подходящих им возможностей для языковой практики. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с Вирумааским колледжом TalTech наши курсы и услуги доступны теперь и жителям Кохтла-Ярве. В октябре предлагаем учащимся попрактиковаться в разговорной речи в тандемном обучении, а также на вечерах кино", - сказала руководитель нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Маргарита Кялло.

"Вирумааский колледж помимо качественного высшего технического образования всегда обращал серьезное внимание на языковое обучение.

Знание языков является преимуществом как на рынке труда, так и при поиске деловых партнеров. Мы хотим внести свой вклад в обучение государственному языку разными способами: посредством уровневого обучения, дополнительного обучения, языковых кафе, клубов, вечеров кино и других занимательных форм обучения", - отметила директор Вирумааского колледжа TalTech Маре Роозилехт.

Договор о сотрудничестве подпишут руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар и директор Вирумааского колледжа TalTech Маре Роозилехт.

В составе Фонда интеграции действует два дома эстонского языка - в Таллинне и Нарве. Нарвский дом эстонского языка проводит языковое обучение, консультации и мероприятия для практики языка помимо Нарвы также в Силламяэ и Кохтла-Ярве.

В дом эстонского языка приглашаются все взрослые люди, для кого эстонский не является родным языком, независимо от уровня владения государственным языком, чтобы изучать и практиковать эстонский язык и быстрее освоиться с местной жизнью. В доме эстонского языка предлагаются различные формы обучения эстонскому языку: языковые курсы разных уровней, обучение в тандеме, участие в языковых кафе или киновечерах, также организуется языковая практика в формате мастер-классов. В доме эстонского языка также можно получить профессиональную языковую консультацию.

Все услуги дома эстонского языка бесплатны.

По информации Фонда интеграции