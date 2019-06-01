Начинается мотивационная кампания кассы по безработице «В ваших руках»

Дата публикации: Вчера, 11:13 Просмотрено: 119

В этом году, в течение первых девяти месяцев, через кассу по безработице на курсы пошло более 3200 работающих людей. Самый высокий показатель был в сентябре, когда более 1100 работающих людей начали проходить обучение, это больше чем когда-либо ранее.

Фото: sputnik-news.ee

Исполняющая обязанности руководителя отдела кассы по безработице по повышению квалификации и услугам по карьере Карин Андре подтверждает: «Интерес к возможностям кассы по безработице заметно вырос и уже сегодня можно сказать, что к концу этого года с помощью кассы по безработице рекордное количество работающих людей повысят свою квалификацию. В то же время, есть еще много людей, которые могли бы пройти бесплатное обучение, но по различным причинам этого пока не сделали. Зачастую не хватает смелости сделать этот первый шаг».

Мотивационная кампания кассы по безработице «В ваших руках» направлена прежде всего на тех людей, которые не получили образование после основной или средней школы, доход которых средний по Эстонии или ниже этого. Карин Андре добавляет, что многие из них не находят время для повышения своей квалификации из-за каждодневных дел, детей, семьи и работы. Несомненно, сейчас правильное время задуматься о саморазвитии и узнать о возможностях кассы по безработице.

«Статистика кассы по безработице показывает, что на рынке труда именно люди с низкой квалификацией находятся в группе риска. Конечно, не стоит ждать, когда работодатель направит на обучение, и обратит ли внимание работодатель на то, что можно было бы инвестировать в обучение и повышение квалификации работников. Осень – самое подходящее время для обучения и повышения квалификации, вечера длинные, и люди меньше времени проводят на улице. Первый шаг – зарегистрироваться на консультацию по карьере, и это в ваших руках», подбадривает Андре.

В течение девяти месяцев этого года консультации по карьере посетило более 12 000 работающих людей. «Большинство людей обращаются к консультанту по карьере не с вопросом, как дальше продвигаться по карьерной лестнице, а для того чтобы узнать, на кого стоит пойти учиться, чтобы чувствовать себя уверенно в будущем. Консультант по карьере кассы по безработице знает, какие навыки стоит развивать, и что будет востребовано в будущем на рынке труда», добавляет она.

На сайте www.töötajaõpi.ee можно зарегистрироваться на консультацию по карьере и почитать истории людей, которые пошли учиться.

Также можно сделать тесты, для того чтобы понять, какая профессия вам подходит и узнать о возможностях, которые предлагает касса по безработице.

По информации Кассы по безработице



