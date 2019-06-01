В сентябре на индекс потребительских цен оказали наибольшее влияние продукты питания и одежда

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По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в сентябре составило по сравнению с августом –0,2% и по сравнению с сентябрем прошлого года 2,2%.

Иллюстративное фото.

В сентябре товары были дороже, чем в августе 2018 года на 1,4% и услуги – на 3,5%. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с сентябрем прошлого года на 0,6% и нерегулируемые цены повысились на 2,9%.

В сравнении с сентябрем прошлого года более всего на индекс потребительских цен повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Основную часть этого роста дали подорожавшие на 13% овощи и подорожавшие на 5,4% мучные изделия.

Алкогольные напитки были на 6,8% дешевле, дизельное топливо – на 0,4% дороже и бензин – на 0,7% дешевле. Из продуктов питания более всего за это время подорожали картофель (на 17%), свежие овощи (на 16%) и рис (на 16%), а подешевела свежая рыба (на 16%).

В сравнении с августом, наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказало завершение сезона распродаж одежды и обуви.

Значительное влияние на изменение индекса оказало также подешевевшее на 1,5% моторное топливо и на 8% подешевевшие свежие овощи.



Смотрите также калькулятор потребительских цен.

По информации Департамента статистики