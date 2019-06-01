Cirkle K подозревает Alexela в нарушении правил оказания государственной помощи

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По оценке топливной фирмы Cirkle K, конкурирующее предприятие Alexela могло нарушить правила оказания государственной помощи, когда утром 16 сентября продавало клиентам компримированный газ (CNG) по цене 0,001 евро за килограмм.

Фото: alexela.ee

В тот день Alexela в разосланном пресс-релизе сообщила, что с 10 до 11 часов автомобили, работающие на «зеленом» газе, можно заправить биометаном по нулевой цене на заправках в Тарту, Выру, Юри и Таллинне — на станциях в Сикупилли и Пяэскюла.

Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) принял решение об оказании государственной помощи фирмам Alexela Oil AS и Alexela Tanklad OÜ для строительства заправочных станций с метаном, а также об инвестиционной помощи, предоставляемой для сооружения местной инфраструктуры на общую сумму в 1,5 млн евро.

«Применение биометана государство такими льготными мерами как освобождение от акциза, субсидии на производство биометана, поддерживает обязательство использовать биометан для нужд муниципального транспорта. То есть, крайне важно, чтобы в рамках мер государственной поддержки производства и применения биометана, государственная помощь использовалась бы целесообразно, не искажала бы состояние рынка и способствовала бы законному использованию государмственного ресурса», - отмечается в обращении представляющего интересы фирмы Circle K адвокатского бюро Nove OÜ к Министерству экономики и инфраструктуры, Министерству финансов и к Центру инвестиций в окружающую среду.

«В случае, если нецелевое использование государственной помощи будет выявлено, необходимо применить меры финансовой коррекции и востребовать государственную помощь обратно», - отмечает в своем обращении Cirlce K.

BNS