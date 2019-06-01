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По словам Юри Эсса, автора самых свежих вопросов для теоретического экзамена по вождению Департамента шоссейных дорог, на прошлой неделе пришла долгожданная информация о предстоящих изменениях в области обучения вождению.

В обучении вождению и экзаменах на права скоро произойдут большие изменения. Фото: Andres Putting

Хотя речь идет об отправленном на согласование проекте, Департамент шоссейных дорог планирует уже на следующей неделе проект окончательно доработать, а изменения, касающиеся как теоретического, так и практического экзамена, войдут в силу уже в феврале.

Изменения в экзамене по теории

В правила проведения экзамена внесут, согласно нынешнему плану, довольно большие изменения. К примеру, в будущем на государственный экзамен можно будет идти сразу же после прохождения теории в автошколе. Госэкзамены можно будет организовывать и в других, установленных департаментом местах (например, непосредственно в автошколах).

Изменится и содержание экзамена: больше не будет действовать строгое разделение по темам, когда определяется, сколько вопросов должно быть по каждой теме. Единственным исключением останется тема безопасности движения, на которую в экзамене будет выделено 10 вопросов. Так как сам экзамен будет состоять из 40 вопросов, остальные 30 превратятся в "лотерею", в их число могут попасть в любом соотношении вопросы из всех тем.

На 40 вопросов теоретического экзамена будет даваться 30 минут, при этом можно будет сделать лишь пять ошибок. В части вопросов по безопасности движения будет действовать отдельное правило - здесь можно допустить только одну ошибку.

Экзамен по практическому вождению

Экзамен по вождению теперь будет начинаться с проверки транспортного средства, при этом экзаменуемый должен суметь ответить на два вопроса экзаменатора, касающихся проверки безопасности автомобиля.

По словам Эсса, пока еще рано говорить о том, какими могут быть эти вопросы, но некоторое понятие об этом дает следующая выдержка из проекта:

"Предпосылкой сдачи экзамена является умение экзаменуемого провести самостоятельно проверку безопасности экзаменационного автомобля, исходя из принципов безопасности движения. До экзамена по вождению экзаменуемый должен показать, что он способен самостоятельно подготовиться к безопасной поездке, а также то, что он может проверить и оценить соответствуют ли огни транспортного средства, колеса и их покрышки, тормоза, защитное снаряжение и оборудование, ветровые стекла и системы очистки, топливное и вентиляционное оборудование, зеркала заднего вида и сиденья предъявляемым требованиям. Экзаменатор задает два касающихся проверки безопасности вопроса, а экзаменуемый должен проверить соответствующие элементы".

Для серийных неудачников тоже есть новости - после каждого третьего проваленного экзамена по вождению они должны будут брать в автошколе по меньшей мере двухчасовой дополнительный урок. Это должно заставить их более тщательно взвешивать свою готовность перед тем, как отправляться на третий экзамен.

Некоторых упражнений не будет, другие станут обязательными

Изменения произойдут в упражнениях, которые проверяются в рамках экзамена по вождению. На экзамене для прав B-категории больше не будет упражнения "тронуться в горку", но в то же время станет обязательным по меньшей мере один разворот. По словам Эсса, важно отметить, что речь идет о развороте на ограниченном пространстве, например, на двухполосной дороге, на отрезке между перекрестками.

Изменения будут и в экзамене на A-категорию (для водителей мотоциклов), там добавится только одно упражнение под названием "постановка на парковку и выход с парковки".

Изменится и общая философия

Есть план к началу следующего года реформировать учебные программы. К примеру, планируется отменить действующую ныне модульную систему и составить новые программы.

В настоящий момент обучение на начальной ступени (обычная автошкола) разделено на три модуля. Как теоретические, так и практические часы разделены между ними, в них есть конкретные темы, которые на уроках нужно рассматривать.

Так как водительские способности у людей разные, то система разделения на модули может привести к ситуации, когда человеку надо брать уже на первом модуле дополнительные часы, прежде чем переходить к следующему модулю, что вызывает путаницу.

Большая часть автошкол вольно следует модульной системе и исходит скорее из конкретных умений человека.

Это должно быть отражено и в новых программах. Больше в программах не будет указан объем учебной работы по каждому предмету, будет указан общий объем программы. Отменят и требование, что первые уроки практического вождения должны быть проведены на закрытой или специальной учебной площадке.