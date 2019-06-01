Жителей Ида-Вирумаа приглашают сняться в массовых сценах боевика O2

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В воскресенье съемки отечественного шпионского боевика О2 продолжатся в Ида-Вирумаа. Для съемок массовых сцен требуется 150 человек.

Во время съемок фильма в Ида-Вирумаа можно будет увидеть старинные автомобили и известных эстонских актеров. Автор: Сийм Лыви/ERR

6 и 7 октября съемки будут проходить в деревне Молдова, в Силламяэ и Вока, с 8 по 9 октября – в Нарве, в зданиях на улице Йоала и на территории Кренгольмской мануфактуры, в подвале которой создадут помещение для допросов НКВД 1930-х годов.

Самая крупная массовая сцена будет снята в Нарве: в ролях заводских рабочих будет задействовано 150 человек.

Участие в съемках не оплачивается, но отличное настроение, питание и интересное времяпрепровождение гарантируется. Регистрация на участие доступна здесь.

Сюжет шпионского боевика "О2" завязывается в последних числах августа 1939 года. Вот-вот вспыхнет Вторая мировая война, и именно в эти критические моменты руководитель эстонской антисоветской службы разведки становится жертвой таинственного убийства. Вскоре выясняется, что среди разведчиков есть предатель. Выявить иуду поручают офицеру разведки Феликсу Кангуру (Прийт Выйгемаст). Так начинается напряженная игры в кошки-мышки. Тогда же до разведки доходит информация о том, что Сталин и Гитлер заключили тайное соглашение, касающееся всей Европы, в том числе и Эстонии. Ситуацию усложняет гнетущая Феликса тайна – случившаяся за два года до этого страстная любовная связь с полькой Марией Дубравской (латвийская актриса Агнесе Цируле).

Фильм совместного производства Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы выйдет на экраны осенью 2020 года.

Источник: rus.err.ee