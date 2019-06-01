Из восьми подозреваемых по делу о коррупции в Narva Vesi два человека пойдут под суд

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В конце марта Центральная криминальная полиция по подозрению в коррупции на муниципальном предприятии Narva Vesi задержала несколько человек. Из них глава водоканала Алексей Воронов в июне пошел на соглашение со следствием и по решению суда на год отправился в тюрьму. Два человека ожидают суда. В отношении еще двух человек уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, в отношении еще трех человек дело прекращено по опортунитету (дело не доходит до суда).

Narva Vesi. Автор: ERR

В конце марта Нарву потрясла новость о задержании сотрудниками Центральной криминальной полиции по подозрению в коррупции председателя правления муниципального предприятия Narva Vesi и неформального руководителя приграничного города Алексея Воронова и еще несколько человек, подозреваемых в совершении или содействии совершению преступления. В июне Алексей Воронов пошел на соглашение со следствием и его дело в ускоренном порядке рассмотрел Вируский уездный суд, приговорив бывшего политика к лишению свободы на срок 4 года и 6 месяцев, включая один год реального тюремного заключения.

По данным Вируской окружной прокуратуры, сейчас подготовлены материалы для отправки дела в суд в общем порядке в отношении предпринимателя Сергея Березовского и еще одного фигуранта дела (его имя до суда прокуратура не назвала). С материалами дела знакомятся защитники подозреваемых.

Сергею Березовскому принадлежат две фирмы - Pipes Building OÜ и SKVeod Logistika OÜ. Согласно регистру госпоставок, с 2013 года работы по строительству, обновлению и обслуживанию дренажных систем и ливневой канализации, которые заказывал водоканал Narva Vesi, выполняли фирмы Pipes Building OÜ (пять договоров на общую сумму 2,37 млн евро и SKVeod Logistika OÜ - один договор на сумму чуть более 77 000 евро).

В отношении депутата городского собрания Нарвы и председателя совета Narva Vesi Владимира Мижуя и еще одного человека уголовное преследование было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Вируская окружная прокуратура заподозрила Владимира Мижуя в получении взятки за то, что он, будучи должностным лицом, признавал в рамках тендера выполненную работу качественной и подтверждал принятие работ.

Депутат весной нынешнего года сказал rus.err.ee, что его оклеветал Сергей Березовский.

В отношении еще трех подозреваемых (их имена прокуратура не раскрыла) уголовное дело прекращено по опортунитету (дело не доходит до суда) с условием выплаты денежных средств государству или выполнению общественно-полезных работ.

Обвинения в отношении Алексея Воронова

Вируская окружная прокуратура предъявила депутату Нарвского горсобрания Алексею Воронову подозрения в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства, в неоднократном вымогательстве взяток и получении взяток в большом размере.

По версии прокуратуры, Воронов, используя свое служебное положение члена правления AS Narva Vesi, создавал для своих знакомых предпочтительное положение по сравнению с другими участниками конкурсов. Он составлял условия конкурса таким образом, чтобы они подходили для его фаворитов, и позволял вносить изменения в предложения в ходе конкурсной процедуры, обеспечивая тем самым победу на конкурсе для своих знакомых.

Согласно регистру госпоставок, в период с 2013 года работы по строительству, обновлению и обслуживанию дренажных систем и ливневой канализации, которые заказывал водоканал Narva Vesi, выполняли фирмы Pipes Building OÜ (пять договоров на общую сумму 2,37 млн евро) и SKVeod Logistika OÜ (один договор на сумму чуть более 77 000 евро). Фирмы принадлежат Сергею Березовскому, который проходит по этому делу в качестве подозреваемого.

Прокуратура также подозревала Воронова в том, что в качестве члена горсобрания он помогал получать разрешения на строительство и утверждать проекты закупок в Нарвской горуправе. В качестве компенсации за оказанные услуги Воронов якобы получил взятку на сумму около 60 000 евро.

Алексей Воронов был арестован 27 марта в рамках расследования дела о коррупции, и с тех пор находится под арестом с санкции суда.

За это время Воронов отстранился от руководства муниципальной фирмой Narva Vesi. Он также покинул Нарвское городское собрание, в котором он занимал пост председателя правящей фракции Kodulinn Narva. Помимо этого, бывший политик вышел из совета Нарвской больницы.

Источник: rus.err.ee