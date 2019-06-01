На сайте МИД РФ заработала функция оформления э-визы в Петербург

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На специализированном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации появилась возможность оформить электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Санкт-Петербург. Фото: Sandy Kemsley/Creative Commons

С 1 октября гражданам 53 иностранных государств, включая Эстонию, предоставили возможность оформлять на специализированном сайте МИДа России электронные визы для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Функция стала доступна на сайте в понедельник, 30 сентября.

Электронную визу можно оформить за четыре дня до въезда в страну. На ее основании можно находиться в России до восьми суток при общем сроке действия визы 30 дней. Консульский сбор за выдачу электронной визы не взимается. Такие визы ранее начали выдавать иностранцам, посещающим Дальний Восток и Калининградскую область.

Следует помнить, что до окончания срока действия паспорта должно оставаться не менее 6 месяцев с даты подачи заявления на получение электронной визы, а в паспорте должно быть свободное место для штампов о пересечении границы. Кроме того, при въезде в РФ по электронной визе необходимо иметь при себе полис медицинского страхования, действительный на территории Российской Федерации на весь срок пребывания.

Въезд на территорию Петербурга и Ленинградской области по электронной визе железнодорожным транспортом в настоящее время по техническим причинам невозможен.

Список иностранных государств, граждане которых могут получить однократную деловую, гуманитарную или туристическую визу в форме электронного документа, доступен здесь.

Источник: rus.err.ee