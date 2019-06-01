МИД России разъяснил порядок въезда в Санкт-Петербург по электронной визе

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Министерство иностранных дел России опубликовало список пунктов пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в которых иностранные туристы с 1 октября смогут пересечь границу по электронной визе, и разъяснил правила получения документа.

На поезде по электронной визе въезд в России пока невозможен. Фото: ddh Photos/Creative Commons

В министерстве сообщили, что электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на специальном сайте МИД России не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла. Никаких других документов для получения электронной визы не требуется.

"Электронные визы выдаются на 30 дней с разрешенным сроком пребывания по ним на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 8 суток с даты въезда", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пересечение границы возможно в пункте пропуска аэропорта Пулково, морских пунктах пропуска "Высоцк", "Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)", "Пассажирский порт Санкт-Петербург", а также автомобильных пунктах пропуска "Ивангород", "Торфяновка", "Брусничное", "Светогорск" и в пешеходном пункте "Ивангород".

В министерстве напомнили, что въезд на территорию Петербурга и Ленинградской области по электронной визе железнодорожным транспортом в настоящее время по техническим причинам невозможен.

Также следует помнить, что до окончания срока действия паспорта должно оставаться не менее 6 месяцев с даты подачи заявления на получение электронной визы, а в паспорте должно быть свободное место для штампов о пересечении границы. Кроме того, при въезде в РФ по электронной визе необходимо иметь при себе полис медицинского страхования, действительный на территории Российской Федерации на весь срок пребывания.

Помимо Эстонии, в списке стран, граждане которых смогут оформить электронные визы, значатся Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), КНДР, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Япония.

Сейчас по электронным визам иностранные туристы могут посещать Дальний Восток и Калининградскую область. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.

Источник: rus.err.ee