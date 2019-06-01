В воскресенье Нарвский Транс сыграет дома против рвущегося к серебру Пайде.

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Уже в это воскресенье, 29 сентября, в 13:00 на стадионе "Калев Фама" пройдёт матч Премиум Лиги между "Нарва Транс" и "Пайде".

Команда из Пайде в этом сезоне потрепала нервы всем командам без исключения и впервые в своей истории борется за самые высокие места. Нарвский Транс в последних матчах также показывает отличный комбинационный футбол и немало забивает (в среднем 2.5 гола за игру в последних 6 матчах). Благодаря добытой в среду, в Курессааре, уверенной победе в кубковом матче, нарвская команда обеспечила себе не только выход в 1/8 финала Кубка страны, но и позитивное победное настроение перед воскресным домашним поединком с Пайде.

Приходите поддержать нашу команду в важном матче!

ВНИМАНИЕ! Всем школьникам и студентам до 18 лет вход на матч - БЕСПЛАТНО!

Акция приурочена к участию JK Narva Trans в европейской неделе спорта, целью которой является повышение сознательности населения в области спорта и физической активности.

Задорная и активная поддержка команды на трибунах - это тоже спорт! #БУДЬАКТИВНЫМ #BEACTIVE

Подробности матча на странице мероприятия:

https://www.facebook.com/events/706428236479676/

Пресс-служба JK Narva Trans