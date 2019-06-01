Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс подал в отставку

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Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс с 1 ноября покидает свою должность. Он подал в отставку по собственному желанию, проработав на своем посту 29 лет.

Антс Лийметс подал в отставку.

"Антс подал заявление об отставке по собственному желанию. В этой должности он проработал 29 лет - это большой срок. Помимо того, что он достиг пенсионного возраста, Лийметс испытывает и проблемы со здоровьем. Думаю, что его решение связано в первую очередь с этим", - сказал мэр Нарвы Алексей Евграфов.

За последние полтора года в адрес городского секретаря неоднократно звучали различные обвинения от членов правящей фракции Kodulinn Narva. Например, Алексей Мяги сразу после отставки прежнего мэра города Тармо Таммисте настойчиво требовал увольнения Лийметса.

Отвечая на вопрос, не связана ли его желание покинуть этот пост с обвинениями депутатов, Антс Лийметс подтвердил, что от части так и есть.

"Мое решение связано с этим не напрямую, но косвенно. Хочу поберечь свои нервы и не слушать такие обвинения, которые на самом деле не состоятельны", - сказал Лийметс.

До назначения нового городского секретаря Нарвы эти обязанности будет исполнять юридический советник городской канцелярии Юллар Кальюсте. Он исполнял эти обязанности и в то время, когда Антс Лийметс находился на больничном.

Источник: rus.err.ee