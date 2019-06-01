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События / Конвейер новостейСпасательный департамент предупреждает о липовых инспекторах

Дата публикации: Вчера, 12:06 Просмотрено: 196

Спасательный департамент получил сообщения о мужчине, проникшем в дом к пожилым людям в волости Вяйке-Маарья в Симуна, представившись проверяющим пожаробезопасность.

Спасательный департамент предупреждает о липовых инспекторах
Фото: PÄÄSTEAMET

Спасательный департамент обращает внимание, что консультирующие жильцов в сфере безопасности на дому спасатели, инспекторы или другие служащие департамента всегда представляются по имени и показывают служебное удостоверение. Спасатели одеты в узнаваемую защитную одежду и другие служащие — в полевую форму с нарукавной эмблемой. Передвигаются как правило на красных машинах с эмблемой Спасательного департамента.

В случае сомнения всегда следует спрашивать служебное удостоверение и сразу сообщать Спасательному департаменту или полиции о липовых инспекторах. Вдобавок Спасательный департамент сообщает, что у проводящих консультации на дому спасателей-добровольцев есть именное удостоверение добровольца. В случае сомнения всегда можно позвонить по номеру 1524 и узнать, работает ли на самом деле в Спасательном департаменте работник, им представившийся. Кроме того, можно попросить показать из окна служебную машину с эмблемой Спасательного департамента.

По информации: PÄÄSTEAMET
Kommunikatsiooni osakond

 

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