Реклама Подписка Наша редакция

События / Конвейер новостейПереговоры о минимальной зарплате: профсоюзы ищут подходящее время для встречи с работодателями

Дата публикации: Вчера, 09:26 Просмотрено: 190

Профсоюзы ищут подходящее время для очередной встречи с работодателями для того, чтобы возобновить переговоры о минимальной заработной плате.

Переговоры о минимальной зарплате: профсоюзы ищут подходящее время для встречи с работодателями
Иллюстративное фото. Автор: Reuters/Scanpix

Об этом сообщил председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон, по словам которого, правление ЦСПЭ намерено обсудить сложившуюся ситуацию во вторник, 24 сентября, передают радионовости ERR. 

В конце августа делегации Центрального союза профсоюзов Эстонии и Союза работодателей достигли соглашения по повышению в 2020 году минимальной зарплаты, однако соглашение так и не было заключено. 

Сейчас в Эстонии действует минимальная месячная зарплата при работе на полную ставку 540 евро, профсоюзы хотят поднять ее до 600 евро в месяц.

Источник: rus.err.ee

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });