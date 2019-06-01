Нарва стала осенней столицей Эстонии

Дата публикации: Вчера, 13:01 Просмотрено: 185

В понедельник, 23 сентября, в 10:50 в свои права вступила астрономическая осень.

Нарва - "Осенняя столица" Эстонии. Автор: Postimees/Scanpix

Это означает, что Нарва по традиции становится полноправной осенней столицей Эстонии.

В этом статусе приграничный город пробудет до 21 декабря. За три месяца в Нарве будет проведено немало мероприятий. Календарь осенней столицы откроет концерт "От классики до рока" с участием солистов двух крупнейших оперных театров: Большого театра России и Мариинского театра.

Впоследствии публику ожидают концерты, фестивали, выставки и театральные представления.

Источник: rus.err.ee