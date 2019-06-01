Земельный налог можно уплатить по электронному счёту

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Налогово-таможенный департамент напоминает, что 1 октября наступает срок уплаты земельного налога и в e-MTA готово обновление, которое позволяет заказать электронный счёт для уплаты требований по земельному налогу.

Иллюстративное фото.

Электронный счёт (э-счёт) можно заказать в интернет-банке, на веб-странице arved.ee, а также в e-MTA в рубрике «Учёт» посредством пункта меню «Заказ э-счёта». При оформлении заказа необходимо использовать номер ссылки счёта по предоплатам, который указан в извещении об уплате земельного налога или который можно найти на веб-сайте НТД посредством поиска персонального номера ссылки. Заказ будет в силе также для последующих требований по земельному налогу, для которых сроки уплаты каждый год 31 марта и 1 октября. Заказ будет в силе также для последующих требований по земельному налогу, сроки уплаты которых каждый год 31 марта и 1 октября. Э-счета будут передаваться в банки с 20 сентября тем клиентам, которые имеют на данный момент действующий заказ э-счёта.

По словам руководителя отдела налогов НТД Эвелин Лийвамяги, предлагает департамент клиентам посредством новой услуги возможность выполнять в дальнейшем обязанность по уплате земельного налога удобно, без лишних контактов и в срок. «Введение в использование э-счетов помогает нам достичь цель, т. е. обеспечить, чтобы выполнение налоговых обязаннос тей было бы простым само по себе», – сказала Лийвамяги.

Обновление э-услуги по уплате земельного налога финансировалось из средств Европейского фонда регионального развития. Услуга была разработана НТД-ом в сотрудничестве с Центром инфотехнологий при Министерстве финансов, Icefire, Nortal и Velvet.

По информации Налогово-таможенного департамента